Cuatro suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos en el anexo de Chagual, ubicado en el distrito y provincia de Pataz, por presuntamente haber exigido y cobrar 40 mil soles a cambio de dejar en libertad a una mujer que habría estado retenida contra su voluntad. La intervención estuvo a cargo de unidades especializadas.

EL CASO

Según el atestado de la detención, el personal de contrainteligencia de la PNP y del Ejército que se encuentra instalado en Pataz recibió la denuncia de un ciudadano que alertaba que unos desconocidos habrían secuestrado a su hermana y que tras contactarlos pedían la fuerte suma de dinero.

Luego de negociar con los supuestos criminales, acordando que la entrega del dinero sería en la zona de Zarumilla, al llegar al lugar se realizó la entrega del sobre, con la plata solicitada. Posteriormente, un equipo especial policial inició la persecución y logró atrapar a cuatro hombres que descendieron de una camioneta Totoya Hilux sin placa de rodaje.

Dentro del vehículo, las autoridades informaron que hallaron el dinero presuntamente cobrado, así como armas de corto y largo alcance, municiones, cinco chalecos antibalas y otros equipos policiales.

Las pesquisas también incluyen la incautación de celulares a los detenidos. Todas las evidencias serán analizadas por peritos de Criminalística en Lima, pero contando con la participación del Ministerio Público.

IDENTIFICAN

Los sospechosos, que laborarían en una sede policial de Trujillo, fueron puestos a disposición de la comisaría de Chagual para las diligencias correspondientes; sin embargo, luego serán trasladados a nuestra ciudad.

En un pronunciamiento, la Policía aseguró que los implicados afrontarían procesos penales y administrativos, y remarcó que estos hechos no representan a la institución.