Tras un enfrentamiento a balazos, el Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), logró la liberación de 20 personas que permanecían secuestradas al interior de la bocamina “Sanone” que se sitúa en el anexo Pueblo Nuevo, en el distrito y provincia de Pataz, en La Libertad.

ACCIONES

De acuerdo con la información oficial, la operación denominada “Qatar” se realizó en horas de la madrugada del último domingo como resultado de un trabajo articulado de inteligencia militar y policial, luego de tomar conocimiento que integrantes de una organización criminal habría ingresado violentamente al yacimiento minero para luego tomar como rehenes a trabajadores artesanales que se encontraban en el interior del socavón.

Ante esta amenaza, el Cupaz desplegó de inmediato las fuerzas de élite que ejecutaron una maniobra táctica de control territorial que derivó un enfrentamiento armado con los sospechosos. Los delincuentes al advertir la presencia, capacidad operativa y superioridad estratégica de las fuerzas del orden, optaron por escapar por los conductos interiores de la mina. De esta manera, se logró poner a buen recaudo a los mineros, sin registrarse heridos ni pérdidas humanas.

Foto: MINDEF

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia, destacó que las Fuerzas Armadas y la PNP actúan con disciplina, preparación y compromiso permanente, logrando la recuperación del control territorial y la protección de la vida de la población frente a organizaciones criminales.