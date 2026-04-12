En pleno estado de emergencia continúan los atentados extorsivos en la provincia de Trujillo. La noche del último sábado, delincuentes llegaron hasta las oficinas de la empresa de transportes Huaca Express, situado en la avenida Pesqueda, en la urbanización El Sol del Chacarero, y detonaron una carga explosiva que dejó no solo dejó daños en el local de tres pisos, sino que afectó a dos viviendas aledañas.

Los hechos

El ataque ocurrió al promediar las 11:30 p.m. Las ondas expansivas destrozaron los vidrios de las ventanas del segundo nivel. Asimismo, afectó la estructura de la pared y parte de una puerta de madera del primer nivel. Mientras tanto, una inmueble colindante terminó con una puerta de vidrio resquebrajado. De igual manera, otra casa vecina.

Hasta el lugar llegaron agentes de Seguridad Ciudadana de Trujillo y del Escuadrón de Emergencia que se encargaron de acordonar la escena donde se produjo la explosión. También se apersonaron efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes quedaron a cargo de las diligencias de ley y analizarán las cámaras de seguridad del lugar para poder identificar a los responsables de este hecho criminal. Por la modalidad del atentado, no se descarta que el hecho esté relacionado con amenazas extorsivas.

Cabe mencionar que, la empresa Huaca Express cubre la ruta desde el distrito de Trujillo con destino a Chuquizongo-Huacamochal-Charat-Huayubamba-Usquil-Capachique-Huaranchal, en la provincia de Otuzco.