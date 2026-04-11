En pleno estado de emergencia, delincuentes detonaron la noche del último viernes un artefacto explosivo en la puerta principal de la Institución Educativa Particular Marista Siglo XXI, situada en la cuadra 3 de la avenida Salvador Lara, en la urbanización Huerta Grande, en Trujillo. Sin embargo, lo que llama la atención es que a unos metros se ubica la base del Escuadrón Verde a la Policía Nacional del Perú (PNP).

El ataque ocurrió al promediar las 11:55 de la noche y el fuerte estruendo alarmó a los vecinos. También se conoció que el estallido dejó daños materiales en la puerta de acceso al colegio.

Los detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) y de la Unidad de Servicios Especiales (USE) llegaron hasta el lugar para evaluar los daños. Asimismo, el personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) también llegó a la zona para determinar el tipo de explosivo que emplearon los hampones.

La Policía inició las pesquisas correspondientes para poder identificar y atrapar al autor de este ataque con aparatos explosivos que vuelve a poner en zozobra a la población de Trujillo.