Atentado ocurrió a unos metros de la base del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú.
Atentado ocurrió a unos metros de la base del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú.

En pleno estado de emergencia, delincuentes detonaron la noche del último viernes un artefacto explosivo en la puerta principal de la Institución Educativa Particular Marista Siglo XXI, situada en la cuadra 3 de la avenida Salvador Lara, en la urbanización Huerta Grande, en Trujillo. Sin embargo, lo que llama la atención es que a unos metros se ubica la base del Escuadrón Verde a la Policía Nacional del Perú (PNP).

El ataque ocurrió al promediar las 11:55 de la noche y el fuerte estruendo alarmó a los vecinos. También se conoció que el estallido dejó daños materiales en la puerta de acceso al colegio.

Detonan explosivo en exteriores de colegio en Trujillo

Los detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) y de la Unidad de Servicios Especiales (USE) llegaron hasta el lugar para evaluar los daños. Asimismo, el personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) también llegó a la zona para determinar el tipo de explosivo que emplearon los hampones.

La Policía inició las pesquisas correspondientes para poder identificar y atrapar al autor de este ataque con aparatos explosivos que vuelve a poner en zozobra a la población de Trujillo.

LE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS