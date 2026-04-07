A través de la Resolución Judicial N° 15-2026, el Segundo Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad resolvió requerir a la gobernadora regional de La Liberta, Joana Cabrera Pimentel, que apruebe la liquidación de S/ 22.326 como crédito devengado por concepto de preparación de clases y el monto de S/ 1,281.72 de intereses del primero de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023, a favor de Francisca Paz Sevillano, madre de Martín Camacho Paz, extitular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) y actual candidato a diputado por Alianza para el Progreso (APP).

El fallo judicial también indica que Joana Cabrera tiene que dar visto bueno al reemplazo del pago de una continua (bono de preparación de clases) de S/ 30.07 a S/ 423.82, que está contenida en la Resolución Regional N° 000448-2024-GRLL-GGR, firmada por Martín Camacho.

ADVERTIDA

El mandato del juez otorga un plazo de 15 días a Joana Cabrera para que presente la documentación sustentando el pago o programando el mismo, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada en caso de incumplimiento.

Consultado sobre este fallo judicial, Martín Camacho dijo que evidencia que él no cometió ninguna irregularidad al firmar la Resolución Regional N° 000448-2024-GRLL-GGR, pues “jamás” tuvo la intención de favorecer a su madre, sino que todo obedece a un proceso administrativo y judicial que inició su progenitora para exigir un derecho laboral hace varios años atrás.

“El derecho de mi madre fue reconocido por la Gerencia de Educación y por el Poder Judicial. Yo firmé en 2024 la continua, pero el derecho ya ha sido reconocido el año 2019, por eso hoy en día el juzgado nos da la razón”, recalcó.

El actual candidato a diputado dijo que ahora solo espera que la gobernadora Joana Cabrera y sus funcionarios cumplan con acatar este fallo judicial y hagan los trámites administrativos correspondientes para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incorpore a su madre en el AIRHSP (Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público) y pueda cobrar el dinero que por ley le corresponde.

LO ANULARON

Ahora bien, en este punto es importante mencionar que el pasado 28 de enero de 2026, Rogger Ruiz, gerente general del GORE La Libertad, firmó la Resolución Gerencial N°000033-2026 GRLL-GGR, mediante la cual declaró la nulidad de la Resolución Regional N° 000448-2024-GRLL-GGR, que aprobaba reemplazar un “bono especial” por preparación de clases de S/ 30.07 por uno de S/ 423.82, a favor de Francisca Paz Sevillano.

“Ese es un tema aparte que también se está viendo en el Poder Judicial, pues al anular esa resolución vulneraron los derechos de mi madre. Eso es abuso de autoridad y si no lo corrigen los tendré que denunciar”, aseguró Martín Camacho.