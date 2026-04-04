La Municipalidad Distrital de Sayapullo (MDS) indicó que Provías Nacional entregó el terreno a la empresa ejecutora que se encargará de la instalación del nuevo puente en Baños Chimú.

La infraestructura, cuyos trabajos iniciarán la siguiente semana, será instalada a un costado del puente que colapsó a mediados de febrero de este año.

La obra es de vital importancia para el desarrollo de la región, principalmente para Sayapullo, cuya población se ha visto gravemente afectada tras la caía del puente.

“Seremos fiscalizadores para que este puente sea bien ejecutado por parte de Provias Descentralizado y no suceda otra vez lo mismo como el puente colapsado”, informaron desde la comuna de Sayapullo.