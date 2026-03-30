El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Warmi Ñan reportó que el año 2025 los Centros Emergencia Mujer y Familia de la región La Libertad atendieron 8,708 casos de violencia, lo que revela un incremento en relación al año 2024, en el que se registraron 8,389 hechos de esta naturaleza.

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Según se detalla en el boletín estadístico, las características de las víctimas de violencia en este departamento son las siguientes: el 81.8% son mujeres (7,125) y el 18.2% varones (1,583).

En cuanto a las edades de las víctimas, el 44.2% (3,852) tienen de 0 a 17 años, el 50.8% (4,422) de 18 a 59 años y el 5.0% (434) son personas de más de 60 años.

TIPOS

En el informe también se precisa que el 0.5% (41) fueron víctimas de violencia económica, el 40.7% (3,547) sufrieron agresiones psicológicas y el 16.5% (1,435) fue atacada sexualmente.

Cabe indicar que en La Libertad, existen 23 Centros Emergencia Mujer y Familia, ocho de los cuales funcionan en comisarías y atienden los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Los otros 15 reciben denuncias de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.

Ahora bien, la provincia con más casos de violencia contra las mujeres y miembros de la familia es Trujillo, con 4,811.

En tanto, el distrito con mayor número de casos atendidos es El Porvenir, con 1,388. De acuerdo al detalle, 1,098 mujeres fueron víctimas de violencia. En tanto, los otros 290 casos son de hombres agredidos.

En segundo lugar está el distrito de Trujillo, con 1,123 casos. Le sigue Florencia de Mora (805), La Esperanza (524) y Laredo (362).

En provincias como Pacasmayo se reportaron 852 casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar. Le siguen Virú (714), Ascope (582), Sánchez Carrión (518), Chepén (262), Pataz (174), Gran Chimú, (126), Bolívar (124), Julcán (121) y Santiago de Chuco (103).

GRAVE

No obstante, la violencia contra la mujer puede terminar en feminicidio. Según el boletín estadístico, durante el 2025, en La Libertad se registraron seis casos con esas características en las provincias de Chepén, Gran Chimú, Sánchez Carrión y Otuzco.

De la misma manera, se reportaron otros diez casos de tentativa de feminicidio en las provincias de Ascope, Otuzco, Chepén, Trujillo y Virú.

En tanto, en el Hogar de Refugio Temporal (HRT) se brindó protección, albergue, alimentación y atención multidisciplinaria a 45 víctimas de violencia, a fin de propiciar su recuperación. Este servicio está orientado a mujeres que se encuentran en situación de riesgo de feminicidio o peligre su integridad física y/o salud mental, así como a sus hijas e hijos menores de edad.

VIOLENCIA SE MANTIENE

Lamentablemente, las cifras no descienden. En los primeros meses de este año ya se han atendido en la región La Libertad 1,317 casos de violencia contra las mujeres y el grupo familiar. El 82.1% (1,081) son mujeres y el 17.9% (234) varones. Además, se registró un feminicidio en la provincia de Ascope.

Intentamos tener una versión de la Defensoría de la Mujer de Alto Trujillo, pero no logramos obtener un pronunciamiento.