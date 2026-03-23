No van más. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó las exclusiones de cuatro candidatos de la región La Libertad, entre ellos el exfutbolista Miguel Ángel Mostto Fernández Prada, por no consignar sus sentencias condenatorias en sus respectivas hojas de vida. Con esto, el número de postulantes que quedaron fuera de los comicios del próximo 12 de abril incrementó a 10.

Afuera

El 21 de febrero, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo sacó de la carrera electoral al candidato a diputado por Avanza País Miguel Mostto. El excampeón de la Recopa Sudamericana con Cienciano no consignó una sentencia penal por “omisión a la asistencia familiar”, impuesta por la Corte Superior de Justicia de Tacna.

Sin embargo, el exfutbolista apeló y por ello el JNE solicitó sus descargos el pasado 12 de marzo. Ahora, a 20 días de las Elecciones Generales 2026, se conoció que el ente electoral, a través de la Resolución N° 00749-2026-JEE-TRUJ/JNE, declaró infundado su pedido y ratificó su exclusión, archivando “definitivamente” su caso.

La misma suerte corrió Rumaldo Viera Albarrán, postulante a diputado por Perú Libre. Luego de que el ente electoral de Trujillo lo sacara de la campaña por no informar una condena por “violación a la libertad de trabajo y asociación”, emitida el 30 de octubre de 2013 por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el candidato apeló. No obstante, su solicitud también fue denegada y archivada, según la Resolución N° 00731-2026-JEE-TRUJ/JNE.

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Quien también se quedó sin chances de postular a la Cámara de Diputados es Justo Galicia Pulido, militante del Apra. El JNE confirmó la exclusión que le impuso el JEE por no consignar dos sentencias en su contra: una del Juzgado Penal Liquidador de Virú por usurpación de funciones y abuso de autoridad, y la otra emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Virú por “el delito de hurto agravado y fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos”.

El partido Progresemos también sufrió una baja, pero al Senado. El Jurado Nacional de Elecciones confirmó la resolución que dejó fuera a Jorge Alcalde Alfaro, por no declarar una sentencia penal por el delito de falsificación de documentos.

Completan la lista

Estos cuatro políticos se unen a los seis candidatos sentenciados que ya habían quedado fuera de las elecciones porque no apelaron sus exclusiones. Ellos son: Orlando Trinidad Farro (Alianza Electoral Venceremos -corrupción pasiva), Wilelmo Guevara Benites (Fuerza y Libertad - apropiación ilícita), Sherman Ponce Vela (Cooperación Popular - omisión a la asistencia familiar) y Teresa García Calderón (Fe en el Perú - usurpación agravada y falsedad ideológica). También hay dos postulantes del Partido Demócrata Verde: Daniel Taeo Mellis (desobediencia o resistencia a la autoridad) y Richard Pereda Casas (lesiones graves).