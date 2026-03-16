El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, explicó que se han implementado tres niveles de protección en la ciudad ante pronósticos de lluvias intentas por la llegada de El Niño costero.

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El burgomaestre indicó que ante la posible activación de la quebrada San Ildefonso, las autoridades han tomado medidas preventivas para evitar que el agua y lodo llegue a la ciudad con la fuerza de años anteriores.

Señaló que la primera acción de protección la implementó, de manera provisional, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) al levantar un dique de desviación que llevará las aguas hacia el río Moche.

La segunda barrera estuvo a cargo del Gobierno Regional de La Libertad, que ha construido una poza de sedimentación con una capacidad aproximada de 17 mil metros cúbicos. Además, ha colocado rip rap (situar rocas o materiales duraderos sobre suelos propensos a la socavación por agua o corrientes) en el sector Mampuesto. El objetivo es salvaguardar la seguridad de los vecinos.

CANALIZAR

Si hipotéticamente se activa la quebrada San Ildefonso y el agua supera las dos barreras antes mencionadas, el alcalde explicó que la MPT se encargará de canalizar la “ruta del agua”.

Dijo que ya se ha identificado a líderes vecinales en cada cuadra en las que se colocarán barreras. Esto está coordinado con cada alcalde territorial.

DATO EXACTO

“Nosotros nos guiamos de los pronósticos que nos dan las autoridades correspondientes y ya hemos empezado, semanas atrás, la repartición de barreras de plástico y sacos de arena para que cuando el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) nos dé la alerta de la llegada de las lluvias, nosotros (como autoridad municipal) estemos preparados para avisar a los vecinos sobre el momento exacto de encauzar la ruta del agua”, manifestó.

Sostuvo que será necesaria tener la alerta precisa, pues el encauzamiento de la ‘ruta del agua’ va desde la avenida Miraflores, en Trujillo, hasta el distrito de Víctor Larco Herrera. “La ciudad ‘se partirá en dos’ y eso no es agradable, para ningún vecino, pues se hace complicada la dinámica del transporte y dificulta el ir a estudiar o trabajar. Pero por ahora hay que tener calma”, mencionó.