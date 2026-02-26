El gobierno del presidente José Balcázar Zelada declaró en estado de emergencia por amenaza de lluvias intensas a 63 distritos de la región La Libertad. La medida regirá para los próximos 60 días y complementa las disposiciones emitidas durante el último mes, en donde otras 20 localidades fueron ingresadas a ese régimen de excepción.

Cuidado

El sustento de esta declaratoria se encuentra en la información provista desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que indica que esos distritos “son los más expuestos al peligro inminente ante intensas precipitaciones”, que podrían afectar la vida y la salud de las personas, la agricultura y la ganadería.

El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional La Libertad, Wilfredo Agustín Díaz, confirmó que las lluvias que golpean a la región han dejado, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, un bebé fallecido, 1,059 familias afectadas y 58 damnificadas.

Medida

El Decreto Supremo N° 025-2026-PCM dispuso la emergencia para los distritos trujillanos de La Esperanza, Poroto, Salaverry y Simbal. En la provincia de Chepén, la medida se dictó para los distritos de Chepén, Pacanga y Pueblo Nuevo, mientras que en Ascope la disposición incluye a Paiján y Razuri.

En Bolívar, fueron incluidos Bolívar, Bambamarca, Condormarca, Longotea, Uchumarca y Ucuncha. Asimismo, en Julcán están: Julcán, Calamarca, Carabamba y Huaso.

Otuzco tiene en emergencia a los distritos de Otuzco, Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Mache, Paranday, Salpo, Sinsicap y Usquil. Igualmente, en Pacasmayo fueron incluidos San Pedro de Lloc, Guadalupe, Jequetepeque, Pacasmayo y San José.

La lista la cierra la provincia de Pataz, en donde se incluyó a Buldibuyo, Chillia, Huancaspata, Huaylillas, Huayo, Ongón, Parcoy, Pataz, Pias, Santiago de Challas, Taurija y Urpay.

Hay que indicar que el 18 de enero se declaró en emergencia por lluvias a El Porvenir, Florencia de Mora, Laredo, Trujillo y Víctor Larco Herrera, así como a Chicama (Ascope), Chao, Virú, Huamachuco, Mollebamba y Santiago de Chuco. Además, el 4 de febrero se hizo lo mismo con Huanchaco, Moche, Alto Trujillo, Ascope, Chocope, Magdalena de Cao, Santiago de Cao, Casa Grande y Sarín.

Inversión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronóstico lluvias para este departamento y anunció la posible activación de quebradas en 11 de las 12 provincias de la región.

Ante esto, el Colegio de Arquitectos de La Libertad exigió al Ministerio de Economía (MEF) que cumpla con destinar los S/ 500 millones que se necesitan para culminar las obras en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, para evitar nuevas inundaciones en Trujillo.

“Esta infraestructura es estratégica y no admite más postergaciones, ante la magnitud de los riesgos que enfrenta la provincia”, dijo a través de un comunicado.

También hizo un llamado para fortalecer la planificación territorial. En ese sentido, exhortó a los tres niveles de gobierno “a incorporar criterios técnicos sostenibles para evitar la improvisación, factor que incrementa la vulnerabilidad de las ciudades frente a eventos climáticos extremos”.