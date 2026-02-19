Las lluvias siguen causando estragos en La Libertad. Las precipitaciones registradas en la región han causado deslizamientos y crecidas de ríos que originaron desbordes y debilitaron la infraestructura de vías y puentes. Esta situación ha dejado incomunicadas a varias localidades de esta parte del país. Sin embargo, el panorama podría empeorar a partir del 10 de marzo, que se estiman aguaceros de mayor intensidad a los registrados hasta el momento.

Incomunicados

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) confirmó el colapso de un puente en el sector Baños Chimú, en el distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú. Agregó que la emergencia “ha dejado incomunicados a los centros de salud de Colpa, Simbrón y El Porvenir, así como a varios caseríos de la zona”.

Pobladores detallaron que la caída de la plataforma dejó aislados a moradores de Simbrón, Chacapunta, El Porvenir, Colpa, El Sauce, Sayapullo, Sunchubamba y Baños Chimú.

En diálogo con Correo, Wilfredo Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional La Libertad, aseveró que especialistas ya evalúan alternativas de solución para restablecer el tránsito y evitar posibles desabastecimientos en la zona. Detalló que, por ahora, se han implementado oroyas (cestas sostenidas con sogas) para que transeúntes puedan cruzar el río. Además, se coordina la implementación de un puente modular en ese lugar.

Sobre las causas del colapso, dijo que la infraestructura se habría debilitado por la crecida del río y el peso de los vehículos que transitan por la zona. Esto teniendo en cuenta que el puente cedió cuando cruzaba un volquete que trasladaba mineral.

El funcionario, asimismo, detalló que la Región está alerta porque existen puntos críticos en donde otros ríos podrían desbordarse. Estos se ubican en Pongochongo, Puente Victoria, Jagüey y Bocatoma Cartavio, en la provincia de Ascope. “Están en rojo porque en cualquier momento podrían desbordarse, pero nosotros ya estamos actuando con maquinaria”, aseguró.

Alerta

Wilfredo Díaz, asimismo, pidió a la población estar alerta debido a que se han pronosticado lluvias de mayor intensidad a partir del 10 de marzo próximo. Recordó que, históricamente, a partir de ese mes se registran precipitaciones que impactan con mayor fuerza en la región.

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció precipitaciones los días 19, 20 y 21 de febrero. A través del Aviso Nacional N° 53, detalló que las provincias afectadas serán Trujillo, Virú, Gran Chimú, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco y Sánchez Carrión. Por ello, declaró a estas jurisdicciones en alerta amarilla.

Durante estos días se esperan aguaceros de ligera a fuerte intensidad con “acumulados entre 5 y 25 milímetros por día, y de manera localizada valores próximos a los 35 milímetros por día”. Agregó que es posible “descargas eléctricas y ráfagas de viento”, así como “la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2,600 metros sobre el nivel del mar”.