La noche del último martes, el puente Baños Chimú, en el distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, región La Libertad, colapsó y el tránsito quedó interrumpido. A pesar de ello, muchas personas cruzan por la zona arriesgando sus vidas.

Según se informó, un conductor de un volquete salvó trataba de cruzar el puente cuando la infraestructura cedió. El vehículo quedó atrapado y el chofer tuvo que ser rescatado.

Moradores indicaron que desde su inauguración el puente presentaba fallas que no fueron atendidas por las autoridades. Consideran que colapso solo es el resultado del descuido.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) La Libertad confirmó que el Puente Baños Chimú colapsó tras el paso de un camión de carga pesada.

Personal de Defensa Civil de la municipalidad de Cascas esta coordinando el acordonamiento de la zona.