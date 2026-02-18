Ante la eventualidad de un nuevo Fenómeno El Niño, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) emitió un pronunciamiento para exigir la culminación de las obras de solución definitiva en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, que tras activarse por lluvias intensas inundaron varios distritos de Trujillo en los últimos 28 años.

El gremio empresarial emitió este pronunciamiento tras conocer un reciente reporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el riesgo de paralización de más de 2,500 obras públicas a nivel nacional, entre ellas, supuestamente, las labores que se ejecutan en San Ildefonso y San Carlos.

Ante este escenario, la CCLL señaló que “resulta contraproducente que obras como el Proyecto Quebradas San Ildefonso y San Carlos, con un avance físico del 70%, corran el riesgo de suspenderse nuevamente”. “Una interrupción en esta etapa final representaría una ineficiencia técnica y financiera sin precedentes”, enfatizó.

Por ello, solicitó que “el próximo proyecto de ley de crédito suplementario asegure la partida para culminar la obra al 100 %”. “Al ser un proyecto G2G en fase de cierre, es un activo crítico, cuya paralización generaría gastos innecesarios de mantenimiento que el Estado no debe asumir”, agregó.

Para la Cámara de Comercio, no transferir los recursos necesarios para culminar los trabajos en ambos desfiladeros “dejaría a Trujillo en una situación de vulnerabilidad extrema ante fenómenos climáticos”, además de “desperdiciar el esfuerzo fiscal ya invertido”.

“La CCLL se ha comunicado con el MEF y le exhorta a actuar con responsabilidad fiscal y social para que este proyecto sea un modelo de culminación exitosa y no una estadística más de obras truncas”, añadió.

El proyecto en ambas quebradas permitirán que las aguas desemboquen al mar por el río Moche.