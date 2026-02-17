La candidata presidencial por el partido Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, llegó ayer a Trujillo para cumplir una serie de actividades proselitistas, a menos de dos meses de los comicios del 12 de abril.

La aspirante a Palacio de Gobierno dijo que en un eventual gobierno suyo, una de sus primeras acciones será presentar un proyecto para derogar las leyes que favorecen el crimen organizado, pues no se puede gobernar un país con las puertas y ventanas abiertas al delito.

“Unidades de Flagrancia en todos los penales en las capitales de región. Eso que significa, cárcel ya”, indicó Pérez Tello, en Sol TV Noticias.