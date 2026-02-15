Lo que tanta preocupación causaba ha sucedido. A las 6 de la tarde del último viernes, el Centro de Operaciones de Emergencia (Coer) La Libertad reportó que debido al aumento peligroso del caudal del río Chicama ocurrió un desborde que afectó al centro poblado de Huabalito, en el distrito de Chicama, provincia de Ascope, región La Libertad.

Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, dijo que el agua no causó daños a viviendas, pero el desborde destruyó campos de cultivos.

En efecto, en un último reporte emitido por el Coer La Libertad se precisó que el desborde del río Chicama afectó 10 hectáreas de palta y destruyó infraestructura de riesgo.

Sucede que se confirmó la rotura del dique y de las ataguías del río Chicama, situación que generó el ingreso del agua a las áreas de cultivo.

APOYO

Ante la emergencia, técnicos y brigadistas de la Oficina de Defensa Civil del distrito de Chicama se trasladaron al lugar de los hechos a fin de atender a los afectados y evaluar los daños.

La empresa OHLA dispuso el traslado de maquinaria pesada con operadores para intentar contener el desborde del río y mitigar daños.

Personal de la comuna de Chicama realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), para poder llevar la ayuda necesaria a los afectados.

Hipólito Cruchaga, jefe del Instituto de Defensa Civil (Indeci) en la región La Libertad, confirmó que no hubo daños personales tras el desborde del río Chicama. No obstante, el monitoreo y la vigilancia se mantienen en diferentes puntos críticos del cauce, pues el caudal sigue en crecimiento.

Se ha realizado un vuelo con dron para poder cuantificar daños. La empresa OHLA reforzó ataguías y espigones con dos excavadoras y un tractor.

TEMOR

El alcalde del centro poblado de Roma, Edinson Roldán Villanueva, advirtió que debido a que se le retiró el presupuesto a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la empresa OHLA dejó inconclusos las obras de reforzamiento del cauce del río Chicama, precisamente, en una zona vulnerable para su jurisdicción.

“Hace un mes tuvimos una reunión con ANIN y la empresa OHLA y nos dijeron que iban a retomar los trabajos, pero eso no sucedió. Ahora ya vino el agua y no hay nada. Hay varias parcelas de cultivo de palta y frutas que corren el riesgo de ser arrasadas si el río se desborda por este sector”, manifestó el burgomaestre.

RIESGO

En medio de esta situación, la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) activó el estado de Alerta de El Niño Costero, según su comunicado oficial N.° 03-2026. La entidad estima que el fenómeno se iniciaría a partir de marzo y podría extenderse hasta noviembre de este año, con una magnitud débil en la mayor parte del periodo y posibilidad de intensidad moderada en julio.