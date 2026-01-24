Arremete. Desde Trujillo, Enrique Valderrama Peña, candidato a la presidencia de la República por el Partido Aprista Peruano (PAP), calificó a César Acuña Peralta y a su agrupación política Alianza para el Progreso (APP) como “el cáncer de la política peruana”.

Señaló que el líder apepista se ha dedicado a “cogobenar” con los últimos presidentes del Perú y por ello es parte de la crisis en la que está envuelto el país, tanto a nivel político como en salud y seguridad ciudadana.

“Él (César Acuña) sistemáticamente ha protegido a los gobiernos a cambio de prebendas. Estuvo con Martín Vizcarra, a quien luego traicionó. También estuvo con Pedro Castillo, luego pasó a Dina Boluarte y ahora, de alguna u otra manera, está acomodado con el gobierno de José Jerí”, cuestionó Enrique Valderrama.

El aprista dijo que a pesar de que César Acuña ha “cogobernado” con los últimos mandatarios, ha descuidado a la región La Libertad. “Lo vemos en el estado de sus carreteras, en la salud pública y en la seguridad ciudadana”, enfatizó.

PRIORIDAD

En ese sentido, anunció que de llegar a la presidencia de país su prioridad será ejecutar un “shock en seguridad ciudadana”, aplicando de manera simultánea cinco pasos, entre ellos incrementar el número de policías de 130 mil a 250 mil y aumentar su presupuesto; construir penales de máxima seguridad; crear equipos de élite de la Policía y modificar el Código Penal para sancionar con cadena perpetua a policías, fiscales y jueces que se coludan con delincuentes.

CASO JERÍ

Enrique Valderrama también se refirió a la polémica que involucra al mandatario José Jerí por presuntas reuniones sin registro con un empresario chino, situaciones que lo han envuelto en cuestionamientos sobre un posible tráfico de influencias. “Jerí es una máquina de mentiras y si el Apra estuviera en el Congreso, habría aprobado su vacancia”, acotó.