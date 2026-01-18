Poco a poco se va allanando el camino del retorno de Argentina al Perú del candidato a la vicepresidencia por el partido político Un Camino Diferente, Arturo Fernández Bazán.

VER MÁS: Jurado admite inscripción de exalcalde de Trujillo Arturo Fernández

Ocurre que la tarde del último viernes, la Sala de Apelaciones del Poder Judicial resolvió anular la sentencia por difamación agravada emitida el pasado 20 de setiembre de 2025, por el Tercer Juzgado Unipersonal Penal de Trujillo contra el exalcalde de Trujillo.

El fallo inicial ordenaba un año de prisión efectiva e inmediato internamiento en el penal El Milagro, en Trujillo, de Arturo Fernández. Fue por tal motivo que la exautoridad edil optó por huir de la justicia y viajar a Argentina, donde actualmente permanece.

NO VA MÁS

La sentencia fue revocada después de que el denunciante Julio Morillas Rodríguez desistiera de continuar con el proceso legal aduciendo haber perdido interés en el proceso.

De acuerdo con la denuncia que interpuso el denunciante, Arturo Fernández lo tildó de “coimero” y “corrupto” en publicaciones realizadas en su cuenta oficial de Facebook.

“Estoy a buen recaudo en Argentina porque la justicia prevaricadora de Trujillo me tiene a punto de querellas mañana, tarde y noche. Me las interponen los mismos jueces corruptos de Trujillo que sueltan bandas y que los tiene del pescuezo ‘Plata como cancha’. Me dictaron cárcel efectiva por una querella que no cumplía los lineamientos de ley”, manifestó al programa Claro y Directo de Augusto Álvarez Rodrich.

Arturo Fernández confirmó que ya no tiene orden de internamiento en un penal porque el querellante Julio Morillas desistió de la denuncia.

Sin embargo, manifestó que espera que el 27 de enero se resuelva la apelación que ha presentado por otra sentencia de un año y ocho meses de pena suspendida por la querella que le interpuso por difamación el juez Víctor Burgos Mariños.