En los últimos años, Trujillo perdió el fulgor que hizo que la catalogaran como la ciudad de la “Eterna Primavera”. Ahora ese brillo fue cubierto por la falta de limpieza en sus calles y por lo calamitosas de sus pistas, que desde hace varias gestiones ediles dejaron de tener el mantenimiento correspondiente y hoy como consecuencia de las constantes lluvias que caen en el distrito se han terminado por deteriorar de una forma preocupante.

El problema del deterioro de las vías no se reduce a las que están situadas en calles o avenidas de la periferia de la ciudad, sino que se concentra en el centro histórico, lo que evidencia, aún más, el poco trabajo que han hecho la actual administración edil y las anteriores gestiones.

UN “CRÁTER”

Por ejemplo, en la intersección de los jirones Orbegoso y Ayacucho, a solo dos cuadras de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), se ha formado un enorme hueco en medio de la pista que más parece un “cráter”.

Los conductores tienen que hacer maniobras para sortear el hueco o en otros casos pasar por la zona con sumo cuidado para evitar accidentes o un desperfecto en su unidad móvil.

Una situación parecida se evidencia en la cuadra 5 del jirón Gamarra, pues los huecos y baches dificultan la circulación vehicular. En la cuadra 5 del jirón Independencia, a solo metros de la Plaza de Armas de Trujillo, también hay un enorme hoyo en plena calle.

Lamentablemente este tipo de escenarios se repite en otras céntricas calles y en varias cuadras de la transitada avenida España, en el jirón Húsares de Junín y en otros sectores.

SOLO PARCHES

El regidor de la MPT Jorge Vásquez Tirado dijo que el deterioro de las pistas se ha dado porque no se le ha brindado un correcto mantenimiento y porque lo único que han hecho es “parchar” en vez de elaborar un proyecto integral.

“Han malgastado el dinero en parchar calles. Hay un proyecto para el drenaje pluvial que ya está en marcha. Los estudios topográficos están hechos y se va a intervenir en todas esas pistas y calles de Trujillo. En ese sentido, el alcalde (Mario Reyna) debe presionar para que ese proyecto se ejecute lo más pronto posible”, manifestó el concejal.

En tanto, el regidor Luis González Rosell coincidió con su colega Vásquez y mencionó que Trujillo necesita el drenaje pluvial, porque las lluvias que ahora ocurren de manera cíclica terminan por dañar las pistas. “Por eso no entiendo qué hace el alcalde (Mario Reyna) pidiendo al presidente José Jerí que se declare en emergencia Trujillo. ¿Acaso quiere hacer obras sin licitaciones? Acá hay que actuar seriamente”, enfatizó.

Por su parte, Carlos Guerra, dirigente de los taxistas de Trujillo, le pidió al alcalde Mario Reyna “menos baile y más acción”. “Le pido que se ponga a trabajar por la ciudad y que se olvide del show. Las pistas están calamitosas, es lamentable cómo está la ciudad. Nosotros, los transportistas, padecemos esta situación terrible de las pistas”, acotó.