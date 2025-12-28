El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, consignó en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que cumple una sentencia judicial que lo obliga al pago de alimentos a favor del hijo que tuvo con su expareja Jenny Gutiérrez Vaisman.

VER MÁS: General PNP Franco Moreno es el nuevo jefe policial en La Libertad

Según la información consignada, el fallo fue emitido por el 17° Juzgado de Familia de Lima, que estipula que debe “prestar en forma mensual y adelantada” los montos señalados para la manutención del menor.

César Acuña, asimismo, declaró que durante el 2024 tuvo ingresos por más de S/ 9 millones 836 mil 766. De ellos, S/ 3 millones 38 mil 502 fueron por remuneraciones en el sector público y privado, mientras que S/ 6 millones 796 mil 264 los consignó como “otros ingresos anuales”.