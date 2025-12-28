Un gran reto es el que asumirá desde el primero de enero de 2026, el general PNP Franco Moreno Panta, pues ha sido designado como el nuevo jefe de la Región Policial La Libertad.

El alto oficial llega a una región donde la escalada de violencia y criminalidad se ha disparado de manera alarmante y a pesar de los esfuerzos y estrategias que han desplegado las autoridades para frenar la delincuencia común y organizada no se ha logrado.

Es más, se presume que debido a graves hechos delictivos como al crimen de la regidora de Chicama, Elena Rojas durante una chocolatada navideña en el centro poblado de Sausal y continuos atentados con dinamita a víctimas de extorsión, terminaron por sellar el destino del aún jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, quien pasará al retiro desde el primero de enero de 2026.

EL NUEVO

Pues bien, ¿quién es el general PNP Franco Moreno? El alto oficial formó parte de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y actualmente lidera la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal.

En 2016 el entonces comandante Moreno participó en el equipo especial que estuvo a cargo de las investigaciones del caso “Escuadrón de la Muerte”. Una organización criminal conformada por suboficiales y oficiales de la Policía dedicados a crear falsos operativos extrajudiciales para obtener ascensos.

El oficial Moreno Panta es conocido dentro de la institución policial por ser un efectivo operativo.

Hace dos años, estuvo en Trujillo donde logró rescatar exitosamente a una empresaria, dueña de “Tiendas Tía*, quien había sido secuestrada por delincuentes de una cruenta organización criminal.

Sin duda que el trabajo que tiene por delante Moreno Panta en La Libertad es sumamente complicado.