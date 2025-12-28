Dispositivos cuentan con inteligencia artificial y se espera frenar la delincuencia.
El Gobierno Regional de La Libertad inauguró en la Central de Monitoreo 105 el sistema interconectado de 420 videocámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, considerado el más moderno a nivel nacional y una herramienta clave para prevenir, detectar y enfrentar el delito en tiempo real.

Las videocámaras cuentan con tecnología de inteligencia artificial de última generación, capaz de reconocer rostros, leer placas vehiculares, identificar comportamientos sospechosos y realizar seguimiento automático de personas y vehículos. Su adquisición forma parte de los más de S/100 millones invertidos por la Región, para equipar a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Entre sus características destacan su visión panorámica de 360°, zoom óptico de largo alcance, visión nocturna a color y resolución 4K.

