El Gobierno Regional de La Libertad inauguró en la Central de Monitoreo 105 el sistema interconectado de 420 videocámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, considerado el más moderno a nivel nacional y una herramienta clave para prevenir, detectar y enfrentar el delito en tiempo real.

Las videocámaras cuentan con tecnología de inteligencia artificial de última generación, capaz de reconocer rostros, leer placas vehiculares, identificar comportamientos sospechosos y realizar seguimiento automático de personas y vehículos. Su adquisición forma parte de los más de S/100 millones invertidos por la Región, para equipar a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Entre sus características destacan su visión panorámica de 360°, zoom óptico de largo alcance, visión nocturna a color y resolución 4K.