Patrullarán Trujillo en motocicletas en busca de delincuentes, según informó el El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, informó que desde hoy sale a patrullar las calles de Trujillo un nuevo grupo operativo denominado “Los Cazadores”.

Según precisó el alto oficial, se trata de 35 efectivos que han sido preparados en investigación criminal y en inteligencia. “Su trabajo será salir a cazar a los delincuentes, ya no estarán esperando”, enfatizó.

“Los Cazadores” utilizarán 35 de las 80 motocicletas que el Gobierno Regional de La Libertad entregó ayer a la Policía.

