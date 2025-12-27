El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, informó que desde hoy sale a patrullar las calles de Trujillo un nuevo grupo operativo denominado “Los Cazadores”.

VER MÁS: Trujillo: Detienen a presunto extorsionador con dos cartuchos de dinamita

Según precisó el alto oficial, se trata de 35 efectivos que han sido preparados en investigación criminal y en inteligencia. “Su trabajo será salir a cazar a los delincuentes, ya no estarán esperando”, enfatizó.

“Los Cazadores” utilizarán 35 de las 80 motocicletas que el Gobierno Regional de La Libertad entregó ayer a la Policía.