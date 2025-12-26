Todo estaba listo para celebrar la segunda Navidad del más pequeño de la casa. Sus padres habían comprado los regalos y tenían preparada una gran sorpresa para él, pero la desgracia se adelantó y el 24 de diciembre lo que iba a ser luz y esperanza, se oscureció por el más profundo dolor. El niño de solo 2 años de edad perdió la vida tras ser atropellado por un microbús de una empresa de transporte público frente a su vivienda, situada en el Barrio 2 del distrito de Alto Trujillo.

Según narraron testigos, los padres del menor se encontraban decorando los exteriores de la casa con imágenes alusivas a la Navidad, pero su mundo se destruyó cuando vieron que su niño era arrollado por un microbús de la empresa Virgen de la Puerta, de placa T7J-275.

NADA SE PUDO HACER

Fue el propio chofer del vehículo quien cargó al niño y lo llevó al centro de salud de Florencia de Mora, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo y solo se limitaron a confirmar el deceso.

El conductor, cuya identidad no fue proporcionada por la Policía, quedó en calidad de detenido; sin embargo, ayer se supo que fue liberado, pues las autoridades consideraron que se trató de un accidente. En ese sentido, el chofer continuará el proceso en libertad. La decisión ha causado malestar en los deudos, quienes están inconsolables.

ULTIMO ADIÓS

Los hermanitos y primitos de la pequeña víctima se despidieron de él escribiéndole cartas y dejando regalitos en el ataúd.

La comunidad en Alto Trujillo está sumamente preocupada, pues no es la primera vez que sucede este tipo de accidentes con consecuencias fatales. Pidieron a las autoridades poner más control en el transporte público, ya que muchos choferes no respetan las normas de tránsito y pasan a velocidad por sus calles.