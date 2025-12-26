Efectivos de la Policía Nacional lograron capturar a cuatro integrantes de una organización delictiva apodada ‘Los Grinch de la Navidad’, quienes sustrajeron un vehículo cargado con donaciones destinadas a familias de escasos recursos en Trujillo. El operativo policial concluyó exitosamente durante las primeras horas del 25 de diciembre.​

El robo se produjo el 24 de diciembre en el distrito de Huanchaco, cuando un grupo de al menos cuatro delincuentes siguió el recorrido de una camioneta que transportaba numerosas canastas navideñas con fines benéficos. Los antisociales interceptaron el vehículo y obligaron al conductor a detenerse, apartándolo del volante antes de emprender la fuga.​

Las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona registraron fragmentos de la huida de los criminales, material que resultó fundamental para las pesquisas posteriores. El chofer afectado presentó la denuncia formal ante las autoridades, proporcionando detalles que permitieron iniciar la búsqueda inmediata.​

Vehículo cómplice fue pista clave

La Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la PNP identificó un segundo automóvil involucrado en el robo, el cual habría cumplido funciones de vigilancia y apoyo logístico durante el asalto. Los agentes intervinieron este vehículo y detuvieron a un ciudadano venezolano que viajaba en él.​

Durante el interrogatorio preliminar, el detenido proporcionó información crucial que permitió ubicar el paradero de la camioneta sustraída. Con este testimonio se aceleraron las labores de rastreo y pudo recuperarse el vehículo en cuestión de horas.​

Cuatro capturados por el caso

El trabajo investigativo culminó con la detención de cuatro presuntos integrantes de la organización criminal. Los detenidos fueron conducidos a instalaciones policiales del distrito para continuar con las diligencias legales correspondientes.​

La Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Trujillo asumió la dirección de las investigaciones del caso. Las autoridades evalúan los cargos que enfrentarán los capturados por la sustracción del vehículo y las canastas navideñas que estaban destinadas a obras de caridad para familias necesitadas de la región.