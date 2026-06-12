Una anciana de 74 años murió de manera trágica esta mañana tras ser atropellada por un bus de transporte público en la cuadra 11 de la avenida Guevara Argentina, en la zona de Ciudad Blanca, en el distrito de Paucarpata.

La víctima fue identificada como Fortunata Limahuaya Centeno, quien, según las primeras imágenes en el lugar, caminaba con dirección a su vivienda luego de comrpar pan, cuando fue impactada por una unidad del consorcio Megabus, perteneciente al Sistema Integrado de Transportes (SIT), que cubría la ruta entre Hunter y Paucarpata.

Debido a la fuerza del impacto, la mujer terminó delante del bus y sufrió lesiones mortales. Los zapatos de la víctima quedaron dispersos a varios metros del lugar del atropello, mientras los vecinos y transeúntes mostraron consternación por lo sucedido.

Agentes de la Policía acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias. El conductor de la unidad, identificado como Ronal Arapa Dueñas, fue intervenido y trasladado a la dependencia policial en calidad de detenido por el presunto delito de homicidio culposo. El chofer de 33 años señaló que el resplandor del sol le impidió advertir la presencia de la mujer.

Se esperaba la llegada de especialistas de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, quienes tendrán a su cargo las pericias que permitirán determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el fatal atropello.