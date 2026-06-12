La Municipalidad Provincial de Piura intensificó las acciones de prevención de la leptospirosis mediante una jornada de control de roedores desarrollada en coordinación con la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Piura y el Centro de Salud Víctor Raúl, como parte de las estrategias para proteger la salud pública y reducir la exposición de la población a enfermedades zoonóticas.

La actividad incluyó la identificación de puntos críticos con posible proliferación de roedores, la evaluación de zonas prioritarias y la ejecución de labores de desratización en sectores considerados de riesgo sanitario.

La subgerente de Población, Salud y Registro Civil, Martha Elena Cornejo Zapata, destacó que estas intervenciones son fundamentales para prevenir la leptospirosis y otras enfermedades transmitidas por animales. “La lucha contra la leptospirosis requiere un trabajo articulado entre las instituciones y la participación activa de la comunidad para reducir los factores de riesgo que favorecen la presencia de roedores”, señaló.

Durante la jornada se contó con el apoyo técnico especializado del médico veterinario de la Unidad Funcional de Enfermedades Transmisibles de la DIRESA Piura y del médico veterinario responsable del área de Zoonosis del Centro de Salud Víctor Raúl, quienes participaron en la identificación de los puntos críticos y en la ejecución de las acciones de control.

La leptospirosis es una enfermedad que puede transmitirse a las personas a través del contacto con agua, suelo o superficies contaminadas por la orina de animales infectados, especialmente roedores. Por ello, las labores de vigilancia y control son esenciales para reducir riesgos y proteger a la población.

Con estas acciones, la Municipalidad Provincial de Piura reafirma su compromiso de fortalecer las estrategias de prevención y vigilancia sanitaria, promoviendo entornos más seguros y saludables para todos los ciudadanos.