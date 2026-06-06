Los casos de leptospirosis en la región Piura aumentaron en casi un centenar en solo una semana. La cifra pasó de 667 casos, entre probables y confirmados, reportados al 23 de mayo, a 764 contagios al 30 del mismo mes, según el último reporte del Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.

Esta cifra representa un alarmante repunte del 71.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, superando las estadísticas anuales entre los años 2022 y 2025.

Hay que precisar que las cifras de fallecidos se mantienen en seis y 181 pacientes que han sido hospitalizados hasta la fecha.

Para ello, la provincia de Sullana lidera la estadística regional con 323 casos reportados, seguida de cerca por Morropón con 283. Piura registra (112) y Ayabaca (12). Finalmente, las provincias de Huancabamba y Talara registran 11 casos cada una, mientras que Paita y Sechura cierran el reporte con 9 y 3 contagios, respectivamente.