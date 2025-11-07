El médico infectólogo de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, César Guerrero, informó que en lo que va del año, una persona ha fallecido a causa de la leptospirosis y los casos llegan a 316, entre confirmados y probables.

El especialista confirmó que la cifra de contagios se ha duplicado a comparación del año 2024, que presentó 162 episodios, de ellos 116 confirmados y 46 probables, mientras que este año 2025 ya son 134 los casos confirmados y 182 probables y con un fallecimiento.

En tanto, precisó que los distritos más afectados son Sullana que reporta 148 casos, Bellavista 52, Tambogrande 12 y Castilla 11 y el grupo etario mayor afectado es entre los 18 a 59 años, es decir la población económicamente activa.

Asimismo, informó que el peligro es con el agua contaminada por lo que recomendó tomar medidas preventivas, sobre todo en las zonas donde el colapso de los desagües es constante.