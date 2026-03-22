A 32 se incrementa la cifra de personas fallecidas por neumonía y más de 2 180 casos, entre probables y confirmados en la región Piura, según las estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa).

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), registró hasta la Semana Epidemiológica N°10, es decir hasta el 14 de marzo del 2026, un total de 32 fallecimientos y 2,182 episodios, entre probables y confirmados de neumonía.

Las defunciones corresponden a 2 menores de 5 años, una al grupo de 10 a 19 años, 3 al grupo de 20 a 59 años y 26 decesos a los de 60 años a más. Este último también registra una alta cifra de casos de esta enfermedad.

Pues el Minsa señala que, en menores de 5 años, hay 280 casos, 41 casos más con respecto al año anterior y mismo periodo, es decir 17% más. Entre el grupo de 5 a 9 años hay 272 casos 42% más que el año pasado.

Entre el grupo de 10 a 19 se reportó 232 enfermos, entre 20 a 59 con 622 (140% más) y de 60 años a más con 776 (58% más que el 2025).

“Se han notificado en Piura 2,182 casos de neumonía (64.7% más que en mismo periodo 2025), 552 hospitalizaciones (6.4% más que 2025) y 32 defunciones (45.5% más que 2025)”, explicó el especialista en Salud Pública, y miembro del Colegio Médico de Piura, doctor Julio Barrena Dioses.

Asimismo, señaló que este incremento de casos y muertes en Piura se debería a varios factores como: mayor circulación de microorganismos respiratorios, menor inmunidad de la población después de la pandemia, baja o desigual cobertura de vacunación, especialmente en los grupos vulnerables, factores ambientales (clima, hacinamiento, contaminación) y mayor vulnerabilidad de adultos mayores y pacientes que tienen además varias enfermedades, sobre todo crónicas.