Según el Ministerio de Salud, los casos de neumonía en la región Piura, hasta el 13 de septiembre, son de 6 874 episodios, 103 muertes y 2,495 hospitalizaciones.

Los grupos de edad con mayor proporción de episodios de neumonía son: 2 172 episodios en adulto mayor y el grupo niños con 1,550. Cabe indicar que, de las 103 defunciones, 77 corresponden a los adultos mayores (75%) y 17 en el grupo de 20 a 59 años (17%).

Para ello, el especialista en Salud Pública y miembro del Colegio Médico de Piura, doctor Julio Barrena, dijo que se estima que los casos y las defunciones van a ir descendiendo conforme vaya incrementando la temperatura. Sin embargo, eso implica que también los casos de dengue van a ir subiendo, como lo vienen haciendo en las últimas 4 semanas.

Recomendó seguir con la inmunización en los grupos de riesgo como son en niños, adultos mayores y gestantes; así como el uso de mascarilla para aquellos afectados con problemas respiratorios, lavado de manos y evitar estar en contacto directo con una persona enferma si es un grupo de riesgo.