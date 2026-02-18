Las cifras de fallecidos por neumonía siguen aumentando en la región Piura. En lo que va del año, el Centro de Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) informó que ya van 13 defunciones.

De acuerdo con la Semana Epidemiológica N° 05, es decir, hasta el 07 de febrero, el Minsa reporta en la región Piura un total de 11 víctimas en el grupo de 60 años a más y 2 menores de cinco años. Además, un total de 986 episodios de neumonía, entre probables y confirmados.

El miembro del Colegio Médico de Piura, doctor Julio Barrena, explicó que, de las 13 defunciones, a comparación del mismo periodo 2025 que fallecieron 9 personas, se registra un incremento de 44.4%.

Dos decesos en menores de 5 años corresponden uno a Huancabamba y uno a Sullana; y de los 11 decesos de 60 años a más, Morropón 1, Piura 5, Sechura 1 y Sullana 4.

Además, de los 986 casos de la enfermedad representa un incremento del 50% en el mismo periodo 2025 que se notificaron 659 episodios. Mientras que en hospitalizaciones hay 241 y en el mismo periodo 2025 se hospitalizaron 231 casos, es decir, un incremento de 4.3%.

“Es lo que usualmente ocurre en esta época del año (muertes). Neumonías se registran todo el año, pero con mayor frecuencia en los meses de invierno, al igual que las defunciones, salvo años con mayor tiempo de temporada fría. (...) Hay que estar atentos a los casos de influenza porque cuando empiece la temporada fría puede aparecer incremento de esta enfermedad con el nuevo subclado detectado a finales de 2025 en el hemisferio norte”, indicó Barrena.

Finalmente, sostuvo que la cobertura de inmunización en Piura hasta finales de 2025 para la neumonía en los niños de 12 meses (3ra dosis) fue de 89.6% y en adultos mayores fue de 22.8%.