Ataque ocurrió en un parque de la provincia de Sullana

Sicarios a bordo de un automóvil asesinaron de más de ocho balazos a un cobrador de préstamos de nacionalidad venezolana, cuando se encontraba en el parque de la urbanización Santa Rosa en la .

El ataque ocurrió cerca de las 8:30 de la noche del lunes 16 de febrero. Según testigos, Ronald Quiñones Ramírez (31) fue interceptado por un sujeto que descendió de un automóvil y le disparó al extranjero, dejándolo tendido en la zona.

Los balazos alarmaron a las familias que se encontraban con sus menores hijos quienes tuvieron que correr de la zona. Asimismo, los vecinos se refugiaron en sus viviendas por temor a que un proyectil logre impactarles.

Por la ferocidad del ataque, la Policía que llegó al lugar de los hechos, maneja la hipótesis que se trata de un ajuste de cuentas.

