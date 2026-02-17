El decano del Colegio de Ingenieros, el exdecano del Colegio de Arquitectos y el presidente de la Cámara de Comercio de Piura coinciden en que la región no está preparada para recibir una lluvia de más de 60 litros por metro cuadrado, según prevé el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El decano del Colegio de Ingenieros, Manuel Asmat, lamentó que las autoridades no hayan realizado ninguna acción preventiva frente a un periodo lluvioso, como anuncia el Senamhi.

“No estamos preparados ni para recibir avenidas extraordinarias del río Piura ni tampoco para recibir lluvias como lo indica Senamhi. La ciudad no está preparada ni siquiera para lluvias de 5 milímetros (litros por metro cuadrado)”, sostuvo Asmat.

El decano de los ingenieros agregó que, aunque las autoridades actúen con motobombas, electrobombas, tampoco se abastecerían, dependiendo de la magnitud de las lluvias.

“No, no estamos preparados, no se abastecería. No hay más que, lamentablemente, sentarnos a rezar para que no venga un fenómeno extraordinario e inclusive, a fenómenos extraordinarios hablamos de lluvias más fuertes que estos 62 milímetros anunciados por Senamhi. La ciudad va a padecer mucho de llegar una lluvia de esta envergadura”, indicó.

Por su parte, el exdecano del Colegio de Arquitectos, Leopoldo Villacorta, señaló que la falta de obras de prevención en la región generaría inundaciones, sobre todo en el centro histórico de la ciudad, donde se ejecuta un proyecto de mejoramiento de agua y desagüe y el de drenaje pluvial.

Ante esta situación, precisó que la región no está preparada para recibir lluvias intensas y menos un Fenómeno El Niño costero. “Hace poco hemos tenido unas lluvias menores, hemos sufrido inundaciones en varios sectores. Esto podría repetirse y con mayor gravedad, sobre todo en el centro de la ciudad. Lamentablemente no estamos preparados”, indicó Villacorta.

Villacorta agregó que los vecinos del centro de la ciudad sufrirían mayores daños debido a que los cimientos de las casas y locales están en riesgo, producto de la obra que ejecuta la empresa Jubers SAC.

En ese sentido, sostuvo que las autoridades deberían tener listo el sistema de bombas, electrobombas con el personal calificado, para que actúe de inmediato en la evacuación de las aguas pluviales, sobre todo en las cuencas ciegas. “Pero podríamos mitigar este impacto con las tareas de prevención, más brigadas especiales que en este momento los gobiernos locales y, encabezado por el gobierno regional, tendrían que hacerse cargo”, sostuvo Villacorta.

El presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Mateo Gómez, coincidió con los profesionales tras declarar que Piura se encuentra expuesta a varios peligros.

“Piura no solo no está preparada, sino que estamos totalmente expuestos a muchos peligros con lluvias simplemente moderadas. Y eso porque sencillamente las autoridades no han hecho buena gestión de riesgos. Entonces, en lugar de obras menores como coliseos, seguramente hubiera sido mejor si se hubieran preocupado por mitigar los peligros para la población en estos casos, en riesgo”, precisó Gómez.