La Comisión Multisectorial para la Atención de la Problemática del Borde Costero en Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco se reunió en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en Lima, para coordinar los avances de estos trabajos.

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Durante la cita se expusieron los adelantos técnicos y se informó sobre la implementación de acciones de emergencia, priorizando la colocación de enrocados en las zonas más afectadas por el avance del mar.

La arquitecta Karla Otiniano Plasencia, representante del Frente de Reposición del Borde Costero, destacó el reinicio de los trabajos de enrocado en el balneario de Las Delicias y solicitó que su ejecución se concrete de manera inmediata. Además, resaltó la importancia de la Resolución Ministerial N° 168-2026-MTC, documento que brinda el respaldo legal necesario para la intervención.

Según explicó, este dispositivo se sustenta en el Decreto Supremo N° 011-2026-MTC, que reconoce la importancia de la Ruta N° LI-1102, vía costera que conecta el distrito de Salaverry y atraviesa el balneario de Las Delicias, otorgando validez a la ejecución de las obras de protección costera.