Las lluvias en el norte vienen ocasionando la crecida de las quebradas, ríos y aislamientos de caseríos, sobre todo en la sierra piurana. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció fuertes lluvias para los próximos días.

De acuerdo con el Senamhi, el registro de precipitaciones de las últimas 24 horas, desde las 7 de la mañana del jueves hasta las 7am del viernes, en la Hacienda Bigote, ubicado en el distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, presentó un acumulado 101.1 milímetros, siendo un día extremadamente lluvioso.

Le sigue Santo Domingo (Morropón) con 75.8 mm (día extremadamente lluvioso), Malacasi de 65.5mm (día lluvioso), Ayabaca 60.9 mm (día muy lluvioso), Chalaco 51mm (día lluvioso), Hacienda Barrios 41.8mm, Alto de Poclus 34.8 mm (día lluvioso), Paimas (EMA) 18.5 mm, Huarmaca 17.7mm, Hualcuy 17.4 mm, Porculla 9.6 mm, Sapillica 7.2mm y Huancabamba 6.3 mm.

Ante las fuertes precipitaciones, el Senamhi informó la posibilidad de activación de quebradas y movimientos de masa. Según el reporte, se prevé en las zonas clasificadas en niveles amarillo y naranja como Huancabamba y Huarmaca.

No obstante, en Morropón, en las últimas horas se incrementó el caudal de la quebrada Los Peroles en el caserío de San Miguel, distrito de Santo Domingo, donde la población se encuentra en alerta ante cualquier inundación.

Además, la fuerte lluvia provocó la crecida del río Piura y volvió a aislar varios caseríos de Morropón. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura, ayer se incrementó el caudal del río Corral Medio que desemboca en el río Piura, a la altura del centro poblado Ingenio y sus caseríos Pampas Flores y Pueblo Libre, distrito de Buenos Aires, por lo que el sector no contaba con pase peatonal habilitado, restringiendo la transitabilidad de la población.

En el distrito de Santa Catalina de Mossa, los tramos Chirimoyos-Culebreros, debido a un derrumbe de rocas generado por las intensas lluvias, se vio restringida. Lo mismo en el tramo Piedra de Toro – Casa Blanca.

Asimismo, las precipitaciones también provocaron que se active la quebrada de Los Valientes, en el caserío El Convento, sector Malingas Alto, distrito de Tambogrande. Situación que se presenta año a año.

En Ayabaca, se produjo la acumulación de agua (anegamiento) en el tramo vial Paimas – Algodonal, afectando la transitabilidad vehicular en el distrito de Paimas, provincia de Ayabaca.

Mientras tanto, la Dirección Zonal 01 del Senamhi comunicó que para el sábado 14 al domingo 22 de febrero del 2026 se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra. Sin embargo, el 17 se prevé lluvias en la costa (Sullana y Piura) que podrían superar los 30 litros por metro cuadrado.