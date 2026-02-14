De acuerdo al padrón electoral, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Sullana tiene registradas en su jurisdicción 5,599 personas con discapacidad que sufragarán en las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el domingo 12 de abril. Este grupo electoral se distribuye en las provincias de Sullana (3,061), Talara (1,252) y Ayabaca (1,286).

El jefe de la ODPE Sullana, David Espinoza Acosta, informó que la ONPE viene adoptando medidas para garantizar una atención adecuada a este sector de la ciudadanía. En ese marco, se implementarán mesas preferentes y una señalización accesible que facilite el desplazamiento dentro de los centros de sufragio.

“Estas mesas se habilitarán en diversos puntos de nuestra jurisdicción electoral, priorizando condiciones que permitan un acceso rápido y seguro”, señaló.

Los espacios asignados estarán ubicados, por lo general, cerca de los ingresos y en los primeros pisos de los recintos, a fin de brindar atención preferente y asegurar que los electores puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.

Asimismo, se dispondrá de plantillas en sistema braille para facilitar el sufragio de ciudadanos con discapacidad visual. Este material podrá solicitarse al personal de la ONPE el día de la jornada electoral.

Para determinar la cifra de votantes con discapacidad, la ONPE utilizó información proporcionada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).