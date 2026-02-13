Ante la proximidad del Día del Amor y la Amistad, las autoridades realizaron operativos en diversos hospedajes de la provincia de Sullana, donde detectaron diversas deficiencias sanitarias.

Las acciones estuvieron a cargo de la fiscal adjunta Sara Vidal de la Fiscalía de Prevención del Delito, junto al personal de la Municipalidad de Sullana, personal de Salud, Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía.

En un hospedaje de la urbanización Santa Rosa, hallaron colchones, sábanas y almohadas en mal estado y con presencia de fluidos. Ante estas evidencias, las autoridades decomisaron los bienes y la municipalidad le impuso una multa equivalente al 40% de una UIT.

Asimismo, en otro local de la calle Espinar hallaron habitaciones con humedad, colchones y ropa de cama deteriorados. Al respecto, le aplicaron la misma multa y decomisaron el material. De igual manera, visitaron un hostal en la carretera Sullana–Tambogrande, donde dejaron unas recomendaciones.

