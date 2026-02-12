Efectivos policiales capturaron a dos sujetos que, tras fingir ser pasajeros, le robaron su mototaxi y dinero a un chofer en la urbanización popular Nueva Sullana, en el sector oeste de la provincia de Sullana.

El asalto fue cometido por tres delincuentes, entre ellos una mujer, quienes abordaron la unidad en el terminal pesquero con dirección al sector oeste. Al llegar a la zona conocida como La Antena, amenazaron al chofer con un cuchillo para robarle su mototaxi y S/260, y luego se dieron a la fuga.

Tras lo ocurrido, la Policía inició un operativo junto al agraviado y logró ubicar a los sospechosos en la avenida Señor de los Milagros. Los detenidos, A.M.Ch.T. (18) y J.L.R.M. (19), fueron interceptados a bordo de la unidad robada. Asimismo, intentaron deshacerse del cuchillo arrojándolo a la calle.

Ambos fueron trasladados a la comisaría de Nueva Sullana de esta provincia a pesar que un grupo de vecinos intentó impedir la labor policial.