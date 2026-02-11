Más de diez personas fueron intervenidas por diversos delitos en un operativo que realizó la Policía en distintos sectores y establecimiento ubicados en la provincia de Sullana.

En el operativo que se inició en el parque Pedro Alcántara del asentamiento Santa Teresita, fue liderado por general PNP Daniel Jares Reyme, jefe de la Región Policial de Piura en compañía del coronel PNP Walter Burga Vargas, Jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Sullana. Asimismo, personal de las distintas unidades policiales.

La Policía informó que realizaron acciones de control de identidad en el interior de bares y cantinas y diversos sectores de Sullana y el distrito de Bellavista. Asimismo, efectuaron patrullajes y verificación de vehículos.