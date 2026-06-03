Dos delincuentes ingresaron durante la madrugada a una vivienda ubicada en el distrito de San Martín de Porres y se llevaron dinero en efectivo, equipos electrónicos y otros objetos de valor, según denunció el propietario afectado.

El hecho ocurrió en un inmueble de la calle Buenos Aires, donde los sujetos utilizaron la modalidad de escalamiento y manipulación de cerraduras para acceder a la propiedad sin alertar a los ocupantes, según informó América Noticias.

Cámaras registraron el recorrido de los delincuentes

Las cámaras de seguridad de la zona captaron a los sospechosos caminando por la vía pública y observando varias viviendas antes de seleccionar el inmueble donde finalmente cometieron el robo.

De acuerdo con los registros de videovigilancia, los delincuentes ingresaron y salieron de la propiedad en al menos dos oportunidades para retirar los objetos sustraídos.

Los vecinos señalaron que los sujetos actuaron con aparente tranquilidad y permanecieron varios minutos en el sector antes de abandonar el lugar.

Se llevaron dinero, celulares y un televisor

Según la denuncia presentada por el propietario, los delincuentes sustrajeron:

Un televisor de 70 pulgadas.

Una computadora portátil.

Cuatro teléfonos celulares.

S/ 2.800 en efectivo.

La familia descubrió el robo al despertar durante la mañana y encontrar los ambientes de la vivienda revueltos.

Propietario sospecha uso de algún tipo de gas

Una de las hipótesis planteadas por los afectados es que los delincuentes habrían utilizado algún tipo de sustancia para evitar que los ocupantes reaccionaran durante el robo.

Según relató el propietario, todos los integrantes de la vivienda permanecieron dormidos durante el tiempo en que se produjo la sustracción de los bienes.

No obstante, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente el uso de gases o sustancias químicas en este caso.

La Policía continuará las investigaciones para determinar la modalidad empleada por los delincuentes y verificar los indicios reportados por la familia.

Vecinos cuestionan medidas de seguridad existentes

Los residentes de la calle Buenos Aires manifestaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos en la zona.

Indicaron que la cuadra cuenta con rejas metálicas instaladas en sus accesos y cámaras de vigilancia particulares, medidas que buscaban reforzar la seguridad vecinal.

Sin embargo, señalaron que los delincuentes continúan vulnerando los sistemas de protección y actuando principalmente durante la madrugada.

Los vecinos exigieron una mayor presencia de la Policía Nacional del Perú y el fortalecimiento de los patrullajes preventivos para evitar nuevos robos.

Investigan imágenes y testimonios

Las grabaciones de las cámaras de seguridad serán incorporadas a las investigaciones para identificar a los responsables.

Asimismo, la Policía recogerá testimonios de los residentes y analizará los movimientos registrados en las imágenes con el objetivo de reconstruir la ruta utilizada por los delincuentes antes y después del robo.