Los familiares y amigos de Zoila Castillo, la madre de 29 años asesinada en Tocache junto a su hijo de 6 años se congregaron este martes en los exteriores de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en el Cercado de Lima. La reunión se dio en el marco de una audiencia judicial en la que la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza solicita nueve meses de prisión preventiva contra Alexis Alcántara, expareja de la víctima y principal implicado en el doble homicidio.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, los presentes portaron velas, carteles y elevaron oraciones para exigir que se haga justicia por la muerte de ambas víctimas, cuyos cuerpos fueron hallados en Uchiza, región San Martín. El pedido de los deudos coincidió con el desarrollo de la diligencia judicial que determinará la situación legal del investigado.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | Familiares de Zoila Castillo, la mujer que fue asesinada en la región San Martín junto a su hijo y luego encontrados en Tocache, realizan una vigilia en los exteriores de la Dirincri en el Cercado de Lima, exigiendo cadena perpetua contra Alexis… pic.twitter.com/CUGHT4S39V — Exitosa Noticias (@exitosape) June 3, 2026





Familia cuestiona estrategia de la defensa

Pilar, hermana de Zoila Castillo, manifestó su malestar ante los argumentos que estaría utilizando el equipo legal de Alexis Alcántara para debilitar las pruebas presentadas por la fiscalía. La defensa del acusado habría señalado la ausencia de huellas dactilares como argumento, pese a que el propio implicado habría reconocido previamente su responsabilidad en los hechos.

“Su parte de abogados está diciendo que no hay huellas dactilares de este sujeto. O sea, me imagino por lo que ha pasado bastante tiempo, pero él ya confesó de que les había matado. Él ya confesó supuestamente que él se le metió el demonio y que por eso los ha matado. Y ahora para que vengan a decir eso no me parece justo”, expresó.

Indicios apuntan a un crimen premeditado

Los familiares revelaron que el viaje de Zoila Castillo hacia San Martín habría sido por presiones de Alexis Alcántara. Además, sostienen que el crimen fue premeditado, respaldándose en la ruta del vehículo donde se trasladaban las víctimas y en las contradicciones del sospechoso, quien primero negó su participación antes de admitirla.

“Este sujeto le insistía a mi hermana para que viaje hacia allá. ¿Con qué motivo? Ya se vio con qué motivo. Las autoridades tienen que actuar con claridad, tienen que ser transparentes en su trabajo y tiene que haber justicia por la muerte de mi hermana y mi sobrino”, argumentó la hermana de Zoila.

En cuanto a los restos, los deudos confirmaron que los cuerpos serán trasladados a Lima en las próximas horas para proceder directamente con el entierro, sin velación, debido al tiempo transcurrido desde el deceso. Pilar indicó que aún no se había precisado la hora exacta de llegada.

“Lo que me indicaron es que supuestamente mañana iban a venir, pero no tenemos la hora todavía. No pueden ser velados por el tiempo de descomposición, pero sí van a ser enterrados”, señaló.