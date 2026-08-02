Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Trujillo detuvieron a un hombre que estaba requisitoriado por el presunto delito de tocamientos indebidos de connotación sexual.

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Los detectives no revelaron la identidad del intervenido. Sin embargo, informaron que le seguían los pasos desde hace varios meses, pero cada vez que estaban cerca de atraparlo le perdían la pista.

Sin embargo, por acciones de inteligencia, la tarde del último sábado lograron ubicarlo y detenerlo cuando se encontraba dentro de una cochera en la cuadra 13 de la avenida España, en Trujillo.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la DIVIAC, en donde se reconfirmó su identidad. Horas después fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial.

Cabe indicar que el delito de tocamientos indebidos no prescribe cuando se afectan la libertad y la indemnidad sexual de menores de edad.