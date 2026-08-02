Un valioso manuscrito titulado Arte Antiguo Peruano del Museo Nacional (1942) fue recientemente repatriado desde Brasil y actualmente se verificó por parte de especialistas del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Con la verificación, se constató el estado del bien bibliográfico, cuya importancia radica en su valor histórico, artístico y documental para el patrimonio cultural del Perú.

MANUSCRITO CON PIEZAS DEL MUSEO NACIONAL

Se trata de una obra elaborada en 1942 por el ingeniero ruso Constantino Malinovsky y contempla 15 acuarelas que reproducen piezas de la colección de cerámicos del entonces Museo Nacional. Su contenido motivó exposiciones en Lima y Estados Unidos dedicadas al Arte Antiguo Peruano.

Sucede que el manuscrito apareció años después en Brasil, donde fue adquirido por el ciudadano brasileño Marcelo Antoniazzi mediante una subasta realizada a través de la plataforma leiloesbr.com.br.

Bajo coordinaciones realizadas por la Embajada del Perú en Brasil y la intervención del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú llevó a cabo una evaluación técnica del manuscrito, que incluyó su revisión física cuando Antoniazzi transitó por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en 2024.

Tras los procedimientos, se determinó que el bien forma parte del patrimonio cultural bibliográfico de la Nación. Por ello, Marcelo Antoniazzi devolvió voluntariamente el manuscrito a la Embajada del Perú en Brasil, desde donde se gestionó su repatriación.

EN PERÚ

Luego de las verificaciones, el bien será entregado al Ministerio de Cultura en una ceremonia que se realizará próximamente, para después pasar a custodia de la Biblioteca Nacional, entidad responsable de la protección física y legal del patrimonio.