El Ejército del Perú se pronunció sobre la intervención del suboficial de primera Jhourchs Yhonatan Nolasco Valencia, quien fue detenido por la Policía Nacional el pasado 29 de julio cerca de la tribuna oficial instalada para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. La institución indicó que el efectivo se encontraba cumpliendo labores de seguridad dentro del operativo dispuesto para la actividad oficial.

Según el comunicado difundido por el Ejército, el suboficial pertenece a la II División del Ejército y estaba asignado a un sector específico como parte del Plan de Seguridad Integral implementado para el desfile realizado en la avenida Brasil. La institución sostuvo que el militar se identificó durante la intervención policial, aunque fue trasladado a la comisaría de Jesús María.

Asimismo, la entidad explicó que el efectivo permaneció detenido mientras se realizaban las verificaciones correspondientes. Posteriormente, el caso fue derivado a la Fiscalía Militar Policial para la revisión de la documentación presentada.

“La Fiscalía Militar Policial de turno constató la situación y procedió a disponer su inmediata libertad aproximadamente a las 23:30 horas”, indicó el Ejército.





Suboficial recuperó su libertad

De acuerdo con la institución, las coordinaciones entre el comando del militar, la comisaría y la Fiscalía Militar Policial permitieron verificar la situación del suboficial. Tras ello, se ordenó su liberación durante la noche del mismo día en que ocurrió la intervención.

El Ejército reiteró que el personal desplegado durante la Parada Militar cumplía funciones oficiales de seguridad. Además, destacó que las labores asignadas se desarrollaron dentro de las disposiciones establecidas para el evento.

Según la institución, continuarán respaldando al personal militar que participa en operaciones oficiales y recordó que estas actividades se realizan bajo el marco constitucional. También recordaron que el despliegue de efectivos durante eventos públicos forma parte de las funciones de apoyo a la seguridad.

La intervención del suboficial fue difundida luego del operativo realizado previo al Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias. Tras el hecho, el Ejército emitió su versión sobre las circunstancias de la detención y la situación del efectivo.