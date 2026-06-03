PNP captura a presuntos miembros de una banda que secuestraba pasajeros en falsa unidad de transporte

La Policía Nacional del Perú capturó a dos personas investigadas por su presunta participación en una organización criminal dedicada al secuestro al paso en Lima. De acuerdo con las pesquisas, los sospechosos utilizaban un vehículo que aparentaba brindar servicio de transporte público para captar a sus víctimas y posteriormente retenerlas con fines extorsivos.

Los detenidos fueron identificados como Ángel José Cedeño Aguilera, de nacionalidad venezolana, y Cassandra Troces Gutiérrez, ciudadana peruana. Ambos son señalados como integrantes de la banda conocida como ‘Los Babys del Norte’, que operaba principalmente en el distrito de San Borja.

¿Cómo operaba la banda?

Las investigaciones señalan que el pasado 30 de mayo dos hombres abordaron una combi sin sospechar que serían víctimas de un delito. Una vez dentro de la unidad, habrían sido reducidos por cuatro sujetos que se encontraban en el vehículo.

Según la Policía, los agraviados fueron golpeados y amenazados para obligarlos a entregar sus pertenencias. Además, los delincuentes les exigieron proporcionar las claves de acceso a sus aplicaciones bancarias.

El jefe del Departamento de Investigación de Secuestros, comandante PNP Jorge Hernández Suárez, explicó cómo se habría producido el ataque contra los pasajeros. De acuerdo con la información policial, los implicados aprovecharon el control que tenían sobre las víctimas para acceder a sus cuentas y obtener dinero mediante operaciones financieras realizadas durante el cautiverio.

Las diligencias realizadas por los investigadores determinaron que los delincuentes lograron transferir aproximadamente 12 mil soles desde las cuentas bancarias de los afectados. Paralelamente, se comunicaron con sus familiares para exigir pagos a cambio de su liberación.

Como parte de estas exigencias, una de las familias realizó un depósito de cinco mil soles a una cuenta vinculada a la organización. La cuenta receptora estaba registrada en la región Huánuco, según la información obtenida por las autoridades.

La intervención policial se concretó a la altura del kilómetro 149 de la Carretera Central. Los sospechosos fueron ubicados cuando se desplazaban con dirección a Huánuco, lugar donde residen familiares de una de las investigadas.

Durante el operativo también fue intervenida la combi azul que habría sido utilizada para ejecutar el secuestro. La unidad quedó bajo custodia de las autoridades como parte de las investigaciones en curso.

Los agentes consideran que este vehículo fue una pieza clave dentro del esquema utilizado por la organización para captar pasajeros y cometer los ilícitos. Las diligencias continúan para determinar la identidad y ubicación de los demás involucrados.