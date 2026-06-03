La Policía Nacional del Perú detuvo este martes a Marina Ivón Guadalupe González, investigada por su presunta participación en el intento de homicidio contra el odontólogo Denis Giancarlos López Borbor. De acuerdo con el reporte de RPP, la intervención se realizó en cumplimiento de una orden de detención preliminar emitida dentro de las investigaciones que buscan esclarecer el ataque ocurrido en octubre del año pasado en el distrito de Independencia.

El caso es seguido por agentes de la División de Investigación de Homicidios, quienes sostienen que la mujer habría tenido un rol en la planificación del atentado. Las diligencias buscan determinar el grado de responsabilidad que tuvo en los hechos previos a la agresión contra el profesional de la salud.

¿Cómo ocurrió el ataque?

La investigación señala que el 8 de octubre de 2025 el odontólogo, de 29 años, fue atacado en su centro de trabajo ubicado en Lima Norte. El autor material del atentado fue identificado como Nicolás Manuel Olivera Arteaga, conocido con el alias de ‘Cholo Payet’.

Según las pesquisas, el sujeto ingresó al establecimiento con la finalidad de acabar con la vida del especialista. El caso fue calificado por las autoridades como un presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Uno de los principales elementos considerados por los investigadores corresponde a la información obtenida durante el análisis de registros telefónicos. De acuerdo con las autoridades, el número utilizado para coordinar aspectos relacionados con el atentado figuraba a nombre de Marina Ivón Guadalupe González.

La Policía considera que esta evidencia podría ser relevante para establecer la participación de la detenida en los actos previos a la ejecución del ataque. Por ello, su captura permitirá profundizar las diligencias y contrastar la información reunida durante la investigación.

El jefe de la División de Investigación de Homicidios, comandante PNP Anthony Barrios Chan, explicó los hallazgos obtenidos hasta el momento respecto a la presunta intervención de la mujer.

En ese contexto, el oficial indicó que las pesquisas apuntan a una coordinación entre ambos investigados antes de que ocurriera el atentado.

“Habría participado en complicidad y conspirando en los actos preparatorios”, señaló al referirse a la relación entre Marina Ivón Guadalupe González y Nicolás Manuel Olivera Arteaga.

Mientras continúan las investigaciones, el presunto ejecutor del ataque permanece recluido en un establecimiento penitenciario. Sobre él pesa una medida de nueve meses de prisión preventiva por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Las autoridades sostienen que Olivera Arteaga tuvo una participación directa en la agresión registrada dentro del consultorio dental. Su situación jurídica continúa siendo evaluada por las instancias correspondientes.

¿Qué hipótesis maneja la PNP?

Las diligencias realizadas por la Policía permitieron reconstruir parte de las acciones previas al atentado. Según la hipótesis de los investigadores, el ataque habría estado motivado por una presunta venganza de carácter sentimental.

De acuerdo con esta línea de investigación, días antes de la agresión el sospechoso acudió al consultorio del odontólogo simulando ser un paciente. Incluso habría pagado una consulta para observar el funcionamiento del local y conocer los movimientos de la víctima.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia ocurrida el día del ataque. En las imágenes se observa al sujeto ingresar al establecimiento utilizando un casco de motocicleta que ocultaba parte de su identidad.

Las autoridades sostienen que el odontólogo habría mantenido una relación sentimental con la pareja de Olivera Arteaga durante el periodo en que este último cumplía condena por robo agravado en el penal de Chincha. Esta versión forma parte de las hipótesis que aún son materia de investigación.

La investigación no ha concluido y la Policía mantiene la búsqueda de otro presunto participante en el caso. Se trata de Jerson Durán Flores, cuñado del principal implicado, quien es señalado como el tercer involucrado en la presunta planificación del atentado.

Los agentes continúan desarrollando diligencias para ubicarlo y determinar cuál habría sido su participación. El caso permanece abierto mientras las autoridades reúnen nuevos elementos de prueba.