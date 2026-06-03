Un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos durante un campeonato de fulbito que se desarrollaba en una losa deportiva del sector 9, grupo 3, en el distrito de Villa El Salvador.

El violento crimen quedó grabado por las cámaras de vigilancia del sector. Los videos, a los que accedió RPP, muestran cómo un hombre irrumpe en la losa deportiva y realiza disparos al aire, desatando escenas de temor entre el público y los jugadores presentes.

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Instantes después, el atacante dirigió su arma contra la víctima y le disparó en repetidas ocasiones. Tras perpetrar el crimen, escapó rápidamente aprovechando la confusión generada en el lugar.

Gravemente herido, el hombre fue evacuado en un mototaxi al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. No obstante, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la información policial obtenida por dicho medio, el fallecido fue identificado como Francis Marín Roque (33), alias ‘Gordo Frank’.

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La víctima, dedicada al rubro de la construcción civil, deja a tres hijos en la orfandad. Sus familiares solicitaron a las autoridades acelerar las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del asesinato.

Algunos allegados a la víctima señalaron que el ataque estaría relacionado con rivalidades entre barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima. No obstante, esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades.