Un derrumbe registrado en una obra de construcción en el distrito de San Miguel dejó como saldo un trabajador fallecido y dos heridos, según confirmó el brigadier CBP Carlos Enrique Gallardo Núñez.

La emergencia ocurrió en una construcción ubicada en la intersección de la calle Teniente César López Rojas y la avenida Intisuyo, donde unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron tras recibir el reporte de personas atrapadas durante trabajos de excavación.

Bomberos confirman un fallecido y dos heridos

Inicialmente se informó que habría al menos dos trabajadores atrapados. Sin embargo, tras las labores de rescate, los bomberos confirmaron que tres personas resultaron afectadas por el derrumbe.

Según detalló Gallardo Núñez, el primer herido fue atendido directamente por personal de la obra antes de la llegada de los bomberos.

La segunda víctima fue rescatada por los equipos de emergencia consciente y con contusiones en los miembros inferiores.

“Fue extraído por personal de bomberos en estado consciente con contusiones a nivel de miembros inferiores”, precisó el brigadier para canal N.

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Bomberos confirman que una persona falleció tras registrarse un derrumbe en el sótano de una obra en San Miguel



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Víctima mortal quedó sepultada a cuatro metros de profundidad

La tercera persona involucrada fue localizada sin vida tras varias horas de trabajo de rescate.

De acuerdo con el reporte oficial, el trabajador quedó sepultado a aproximadamente cuatro metros de profundidad en el sótano 2 de la edificación.

“Lamentablemente es fallecido. Ya ubicamos el cadáver y estamos viendo las condiciones de seguridad para hacer la extracción”, informó Gallardo.

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El oficial indicó que una línea de vida anclada en un nivel superior permitió ubicar rápidamente el punto donde se encontraba la víctima.

Gracias a ese sistema de seguridad y al apoyo de maquinaria pesada, los rescatistas realizaron labores de excavación controlada para recuperar el cuerpo.

Rescate se concentró en el sótano 2 de la construcción

Las operaciones de emergencia se desarrollaron en el segundo nivel subterráneo del proyecto inmobiliario.

Los bomberos trabajaron junto a maquinaria especializada para remover tierra y escombros sin poner en riesgo al personal de rescate.

Gallardo explicó que la prioridad durante las primeras horas fue atender a las víctimas y asegurar el área afectada.

Las causas exactas del derrumbe aún no han sido determinadas.

Herido fue trasladado a clínica

El trabajador rescatado fue evacuado por una ambulancia de la Municipalidad de San Miguel hacia la Clínica San Gabriel para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Mientras tanto, el caso quedó bajo investigación de la Policía Nacional y del Ministerio Público.

Municipalidad paraliza la obra

Tras la emergencia, personal de la Municipalidad de San Miguel llegó al lugar y colocó avisos de paralización de la construcción.

Las autoridades municipales anunciaron que verificarán si la obra cumplía con los protocolos y medidas de seguridad exigidos para trabajos de excavación y construcción de sótanos.

Además, se dispuso el cierre temporal de las vías cercanas para facilitar las labores de rescate y las diligencias posteriores.