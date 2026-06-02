El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) suscribieron la adenda 9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, acuerdo que incorpora la eliminación del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros que realicen conexiones nacionales.

El anuncio fue realizado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, durante la ceremonia por el primer aniversario de operaciones del nuevo terminal aéreo.

✈️ El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (#MTC) y Lima Airport Partners (LAP) firmaron la Adenda N.° 9 al contrato de concesión del @AeroJorgeChavez - Lima Airport, una medida que permitirá eliminar el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de… pic.twitter.com/0AcE0ktYDt — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) June 2, 2026

Adenda 9 elimina cobro de TUUA en conexiones nacionales

Uno de los principales puntos del acuerdo es la exoneración del pago de la TUUA de transferencia nacional para los pasajeros que realizan escalas dentro del país.

La medida había sido discutida durante varios meses entre el Estado y Lima Airport Partners y finalmente fue oficializada a inicios de junio mediante la firma de la adenda.

Según explicó a El Comercio, el CEO de LAP, Juan José Salmón, el acuerdo contempla que el Estado renuncie a la retribución equivalente al 46,511% de la tarifa, mientras que el concesionario recibirá una compensación calculada sobre el 95% del valor vigente.

Asimismo, LAP continuará realizando el pago de la tasa regulatoria correspondiente a Ositran.

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Beneficio alcanza solo a vuelos nacionales

Previo a la firma del acuerdo, los gremios aeronáuticos Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional e Asociación Internacional de Transporte Aéreo habían solicitado que la eliminación también alcanzara a los pasajeros en tránsito internacional.

Sin embargo, la TUUA para conexiones internacionales no fue incorporada en esta modificación contractual.

Juan José Salmón explicó que las aerolíneas debían presentar información técnica que demostrara el impacto de dicha tarifa sobre la demanda de pasajeros y vuelos internacionales.

“Las políticas públicas no pueden tomarse en dichos sino en datos. Si no es presentada, no puede considerarse”, señaló el ejecutivo.

La adenda también regula proyectos de Ciudad Aeropuerto

Además de la TUUA, la adenda 9 incorpora disposiciones relacionadas con la reversión de áreas utilizadas por la Línea 2 del Metro de Lima y con las inversiones desarrolladas por terceros dentro del proyecto Ciudad Aeropuerto.

Salmón explicó que este último punto busca adecuar los futuros proyectos de desarrollo comercial y logístico a la nueva legislación sobre asociaciones público-privadas.

El objetivo es facilitar inversiones cuyos periodos de recuperación suelen oscilar entre 20 y 30 años, superiores al tiempo restante de la actual concesión, que culmina en 2041.

Nuevo Jorge Chávez busca consolidar a Lima como hub regional

Durante la ceremonia, Aldo Prieto destacó que la ampliación del aeropuerto representa una infraestructura estratégica para el desarrollo económico, turístico y logístico del país.

Por su parte, Juan José Salmón afirmó que el nuevo terminal marca una nueva etapa en la conectividad aérea nacional e internacional.

Asimismo, indicó que uno de los objetivos es consolidar a Lima como un centro logístico y de conexiones para la costa oeste de Sudamérica.

La ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez demandó una inversión superior a los US$ 2.400 millones.