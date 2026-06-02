Un vendedor ambulante de panes fue asesinado a balazos a las afueras de su vivienda, ubicada en la avenida José Carlos Mariátegui, en el distrito de Villa María del Triunfo.

De acuerdo con testigos, el hombre llegaba a su vivienda cuando fue interceptado por dos sujetos desconocidos que se desplazaban en una motocicleta. Uno de ellos bajó del vehículo y abrió fuego en repetidas ocasiones contra la víctima.

“El señor llegaba en su carro y parece que lo han estado siguiendo. Entonces, el señor no se ha percatado y se ha bajado de su carro. Ya estaba para abrir la puerta de su casa y ahí es donde dos delincuentes (aparecen). Uno se bajó y le disparó”, declaró una mujer a RPP.

El comerciante fue trasladado de emergencia, gravemente herido, al Hospital María Auxiliadora, donde se certificó su fallecimiento.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos hallaron al menos nueve casquillos de bala.

La Policía identificó a la víctima mortal como Elmer Raúl Venancio Rosales, de 42 años, quien deja en la orfandad a tres hijos menores de edad.

Sus familiares señalaron que el hombre se dedicaba a la venta ambulatoria de panes en el puente Primavera, en Surco. Asimismo, indicaron desconocer si Venancio Rosales venía siendo víctima de amenazas o extorsión.